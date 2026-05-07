Найбільше боєзіткнень напередодні було на Покровському та Гуляйпільському напрямках – командування

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 травня.

Зокрема, дві російских штурмових дії зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 17 – на Південно-Слобожанському.

Російські загарбники 10 разів атакували на Куп’янському напрямку, по 17 – на Лиманському та Костянтинівському. Штаб зазначає, що не фіксував російських атак на Слов’янському та Краматорському напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке, Новий Донбас», – йдеться в зведенні.





Армія РФ двічі атакувала на Олександрівському напрямку, 21 раз – на Гуляйпільському, в районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки, Зеленого, Рибного та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Прилуки.

Сили оборони відбили дві російських спроби просунутися вперед у районі Щербаків на Оріхівському напрямку. Ще дві атаки мали місце на Придніпровському – в бік Антонівки та острова Білогрудий.

«Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту», – заявляє командування.

Читайте також: «Дзюдо-стиль» Зеленського: що Україна може отримати за свої дрони

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.