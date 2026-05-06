Російська сторона зірвала режим припинення вогню – Зеленський після останніх ударів

Російська армія вдалася до низки ударів по низці українських міст і громад, і також продовжила активні бойові дії та обстріли цієї доби, констатував президент Володимир Зеленський.

Він згадав, зокрема, про останні удари Росії по Дніпру, Запоріжжю та Краматорську, а також про штурмові дії вздовж лінії зіткнення:

«Вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок».





Президент нагадав, що Київ озвучував готовність діяти дзеркально, враховуючи «навʼязливі російські звернення» щодо режиму тиші на час параду 9 травня. Він назвав повномасштабну війну поганим часом для публічних святкувань і закликав російське керівництво «рухатись до реального миру».

«Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», – додав Зеленський.

Внаслідок російських атак напередодні, зокрема, загинули четверо людей у Дніпрі, п’ятеро в Краматорську. У Запоріжжі, за даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 37 – постраждали. 6 травня у місті оголосили днем жалоби. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті мали місце 186 бойових зіткнень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 травня (з 18:00 5 травня) війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА різних типів.

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня».

Зеленський також наголосив, що «не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах».

4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня.