Командування повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті протягом доби

Російська армія продовжувала атакувати українські позиції на низці напрямків протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 липня. Загалом за добу на фронті зафіксували 201 бойове зіткнення.

За зведенням, Сили оборони України напередодні уразили 13 районів зосередження російського особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень… На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки», – повідомляє командування.

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Російські загарбники атакували шість разів на Куп’янському напрямку – ЗСУ відбивали штурмові дії поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 30 разів. Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське», – йдеться в зведенні.

ЗСУ також відбили 29 російських атак на Новопавлівському напрямку, поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.





Українські війська відбили одну атаку на Оріхівському напрямку, дев’ять – на Придніпровському напрямку, де армія РФ намагалася просуватися до укріплень у бік Придніпровського та острова Білогрудий.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.



