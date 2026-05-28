Командування повідомляє про понад 300 боєзіткнень на фронті протягом доби

Російська війська продовжували атакувати за низкою напрямків протягом попередньої доби – Генеральний штаб Збройних сил зафіксував 317 бойових зіткнень, йдеться в ранковому зведенні 28 травня.

«За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника», – заявляє командування.

Чотири російських штурмових дії зафіксовані на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 11 разів армія РФ атакувала на Південно-Слобожанському.

Сили оборони зупиняли російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямку. Зокрема, на Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 15 разів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки й Русиного Яру.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка», – повідомляє Генштаб.

Армія Росії атакувала один раз на Олександрівському напрямку – в районі Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 35 атак у районах Рибного, Добропілля, Прилук і Залізничного та в бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Святопетрівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

Ще дев’ять російських спроб просунутися вперед командування зафіксувало на Оріхівському напрямку.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.