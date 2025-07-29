Комітет Ради завтра розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності завтра розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (№ 13533) та альтернативних законопроєктів 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.



Як йдеться в повідомленні комітету, позачергове засідання проведуть о 13:00 в режимі відеоконференції.

Зазначається, що до участі у засіданні запрошені представники Офісу генпрокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Національного агентства з питань запобігання корупції, а також автори законопроєктів.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



