Конгресмени США закликали запровадити санкції за розгони протестів у Москві

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Еліот Енгел і представник штату Техас у Конгресі США Майкл Маккол закликали президента країни Дональда Трампа запровадити адресні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини під час розгону мітингів у російські столиці Москві.

У спільній заяві на ім’я Трампа політики відзначили, що на минулих акціях протесту в столиці Росії «багатьох демонстрантів побили, затримали і відправили до в’язниці». Вони назвали дії російської влади «агресією» і «кричущим порушенням зобов’язань, взятих на себе усіма членами ОБСЄ».

На думку Енгела і Маккола, президент Росії Володимир Путін «пішов на крайні заходи, щоб придушити політичне інакомислення».

Масові акції за допуск опозиційних кандидатів до виборів у Московську міську думу (заплановані на 8 вересня) відбувалися в Москві з середини липня. У цілому на них затримали близько трьох тисяч людей. Десятки незалежних кандидатів були заарештовані за звинуваченням в порушенні закону про мітинги.

За підсумками однієї з акцій, що пройшла 27 липня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства до поліцейських. У цих справах були заарештовані 16 людей, п’ятеро з них вже засуджені до реальних термінів ув’язнення.

Правозахисники заявляють, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбувалося.