Конгрес США погодив 900 мільярдів доларів допомоги економіці через епідемію

Лідери Конгресу США 20 грудня погодили план на майже 900 мільярдів доларів на допомогу економіці, яка постраждала через пандемію коронавірусу.

Після кількох місяців невдалих переговорів лідери Сенату і Палати представників заявили, що нарешті досягли двопартійної згоди щодо пакету підтримки, який отримає достатню кількість голосів від демократів та республіканців в обох палатах Конгресу.

Законодавчий акт все ще в роботі, але, ймовірно, його голосують вже 21 грудня. Конгрес планує поєднати цю підтримку з законопроєктом про фінансування уряду на 2021 фінансовий рік США на суму 1,4 трильйона доларів.

«Нарешті у нас є двопартійний прорив, який потрібен країні», – сказав лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Читайте також: Компанія Moderna, що виробляє другу затверджену у США вакцину від COVID-19, відправляє її у лікарні

Угоди вдалося досягти в той момент, коли зростання захворюваності і нові обмеження для протидії йому створюють додатковий тиск на й без того слабке економічне відновлення, залишаючи мільйони американців під загрозою втратити залишки допомоги, пов’язаної з епідемією, після Різдва.

Кілька положень масштабного законопроекту про допомогу в обсязі 2,3 трильйона доларів, прийнятого в березні, втратили чинність місяців тому.

Угода про допомогу забезпечить 600 доларів прямих виплат багатьом особам – це приблизно вдвічі менше, ніж у першому пакеті.

Це також забезпечить 300 доларів на тиждень як додаткову допомогу по тимчасовому безробіттю порівняно з 600 доларами попередніх виплат.

Він також надає сотні мільярдів доларів додаткової допомоги малому бізнесу та забезпечує фінансування розподілу вакцин, освіти, догляду за дітьми та допомоги в оплаті оренди.

Читайте також: Віцепрезидент США Пенс зробив щеплення від COVID-19

Законопроект залишає невирішеними два питання, які торпедували угоду місяцями. Запит республіканців на правовий захист бізнесу від позовів через коронавірус був відкликаний, тоді як демократи відмовилися від вимоги щодо допомоги державним та місцевим органам влади.

Тим часом, як очікувалося, законодавці проголосують за черговий законопроект про тимчасові витрати, щоб уникнути «шатдауну» – припинення роботи уряду – опівночі і забезпечити час для ухвалення більшого пакету.