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24 Вересень 2018, Київ 11:48
Новини | Політика

Конституційний суд вперше з 2014 року засідає в повному складі – Порошенко

24 вересня склали присягу двоє членів Конституційного суду за квотою Верховної Ради

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Із призначенням двох нових суддів Конституційний суд може засідати в повному складі – про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії складання присяги суддями.

«Я вітаю Конституційний суд – вперше з часів Революції гідності Конституційний суд нарешті буде мати можливість працювати в повному складі», – сказав він.

В Конституційному суді України 24 вересня склали присягу двоє нових суддів за парламентською квотою: Ірина Завгородня за пропозицією «Блоку Петра Порошенка» і Олега Первомайського від «Народного фронту».

Їхні кандидатури 20 вересня підтримала Верховна Рада. За їхнє призначення проголосували по 230 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

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