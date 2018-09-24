Конституційний суд вперше з 2014 року засідає в повному складі – Порошенко

Із призначенням двох нових суддів Конституційний суд може засідати в повному складі – про це заявив президент України Петро Порошенко на церемонії складання присяги суддями.

«Я вітаю Конституційний суд – вперше з часів Революції гідності Конституційний суд нарешті буде мати можливість працювати в повному складі», – сказав він.

В Конституційному суді України 24 вересня склали присягу двоє нових суддів за парламентською квотою: Ірина Завгородня за пропозицією «Блоку Петра Порошенка» і Олега Первомайського від «Народного фронту».

Їхні кандидатури 20 вересня підтримала Верховна Рада. За їхнє призначення проголосували по 230 народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.