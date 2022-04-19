Генштаб ЗСУ: контрнаступ біля Мар’їнки – війська РФ зазнали втрат і відступили

У результаті контрнаступу українських військових біля Мар’їнки війська РФ зазнали втрат та відступили, повідомляє Генштаб ЗСУ.
За повідомленням, українські сили відновили контроль над цим населеним пунктом.
На слобожанському напрямку російські військові частково блокують місто Харків – намагаються здійснювати вогневе ураження українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.
Російські військові провели безуспішну спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції, повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На південнобузькому напрямку тривають бойові дії біля Олександрівки, війська РФ успіху не мають. Вони намагаються здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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