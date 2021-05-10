У порт Одеси зайшов перший цього року корабель під прапором США

У порт Одеси 10 травня зайшов перший цього року корабель під прапором США. Йдеться про судно Берегової охорони США Hamilton.

Його командир Тімоті Кронін під час брифінгу на причалі Одеського морвокзалу зауважив, що метою візиту є підтримання стабільності в Чорноморського регіоні, підтримка України як партнера.

Свою промову він завершив привітанням українською: «Слава Україні», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також Тімоті Кронін прокоментував інцидент за участі російських прикордонних кораблів, про який напередодні повідомило прикордонне відомство України: «Провокацією я би це не назвав, нашим діям це не заважало, ситуація була стабільною».

Це перший візит корабля під прапором США цього року, зазначив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Під час візиту вже відбулися спільні тренування з кораблями й катерами ВМС України та Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Корабель США також провів спільні тренування з грузинськими і турецькими колегами, після України вирушає працювати в Чорному морі з ВМС Румунії.

USCGC Hamilton має бортовий номер 753. Корабель було спущено на воду в 2013 році.

Торік Hamilton відпрацьовував дії в складі авіаносної ударної групи Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки (СSG-10), потім упродовж 80-добового походу патрулював східну частину Тихого океану.

Сама ж ударна група на чолі з флагманським кораблем – атомним авіаносцем Dwight D. Eisenhower наприкінці березня цього року зайшла до східної частини Середземного моря. Метою стало «відпрацювати дії по захисту одразу декількох «театрів дій» або ж прилеглих акваторій, у тому числі – Чорного моря», – зазначає із посиланням на Naval Post видання Defence Eхpress.

Як поінформувало регіональне управління морської охорони Державної прикордонної служби України, вранці 8 травня в Чорному морі на відстані понад 100 морських міль від Одеси у виключній (морській) економічній зоні України Hamilton зустрів корабель морської охорони ДПСУ «Григорій Куроп’ятников (BG-50).

«Рандеву», як називають моряки місце зустрічі у відкритому морі, відбулося в умовах чотирибального шторму. Кораблі прикордонних відомств України та США на переході морем відпрацювали злагодженість дій у міжнародній тактичній групі, зокрема, елементи спільного маневрування з відбиттям повітряного нападу.

У регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби України зауважили, що дії партнерів «відстежували та супроводжували своєю присутністю два російських прикордонних сторожових кораблів проєкту «Охотник» («Мисливець»).

«Кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували й намагалися штучно звузити зону маневру для українського й американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв’язок по каналах міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано і задокументовано українськими прикордонниками», – йдеться у повідомленні регіонального управління морської охорони ДПСУ.