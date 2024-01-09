У ВМС розповіли, скільки військових кораблів тримає Росія у Чорному морі

Станом на 8 годину ранку 9 січня Росія вивела у Чорне море два військові кораблі, йдеться в повідомленні Військово-морських Сили Збройних сил України.

За даними військових, ракетоносії на кораблях РФ у Чорному морі наразі відсутні.

Також відомо, що в Азовському морі перебуває один російський військовий корабель.

«У Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – уточнили в ВМС ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 31 грудня 2023 року заявив, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 3095 «шахедів» та 1709 російських ракет різних типів, з них майже 400 «Калібрів».

Після того Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.