Підстав для апеляції на рішення суду закрити справи Корчак та Гаврилової немає – прокуратура

Підстав для апеляції на рішення Вищого антикорупційного суду закрити провадження проти ексголови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак та колишньої очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової немає, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

У прокуратурі розповіли, що з моменту передачі справи Корчак до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року було призначено дев’ять судових засідань. Три з них не відбулося за клопотанням захисту (сама Корчак в коментарі Радіо Свобода стверджувала, що жодного разу не просила переносити засідання).

«Враховуючи, що внаслідок тривалого судового слідства та судового розгляду з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад три роки, 26 травня 2020 року Вищим антикорупційним судом провадження щодо неї закрито у зв’язку із закінченням строків давності», – заявили в Офісі генпрокурора.

Провадження щодо Гаврилової передали до Антикорупційного суду у вересні 2019 року. У жовтні-березні провели сім засідань, упродовж яких суд дослідив близько третини зібраних під час розслідування доказів.

«16 березня 2020 року трирічний строк давності в цій справі сплив. Враховуючи, що внаслідок тривалого судового розгляду з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад три роки, 25 травня 2020 року Вищим антикорупційним судом провадження щодо неї закрито у зв’язку із закінченням строків давності», – розповіли Радіо Свобода в прокуратурі.