Підстав для апеляції на рішення суду закрити справи Корчак та Гаврилової немає – прокуратура

Підстав для апеляції на рішення Вищого антикорупційного суду закрити провадження проти ексголови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак та колишньої очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової немає, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.
У прокуратурі розповіли, що з моменту передачі справи Корчак до Вищого антикорупційного суду в листопаді 2019 року було призначено дев’ять судових засідань. Три з них не відбулося за клопотанням захисту (сама Корчак в коментарі Радіо Свобода стверджувала, що жодного разу не просила переносити засідання).
«Враховуючи, що внаслідок тривалого судового слідства та судового розгляду з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад три роки, 26 травня 2020 року Вищим антикорупційним судом провадження щодо неї закрито у зв’язку із закінченням строків давності», – заявили в Офісі генпрокурора.
Провадження щодо Гаврилової передали до Антикорупційного суду у вересні 2019 року. У жовтні-березні провели сім засідань, упродовж яких суд дослідив близько третини зібраних під час розслідування доказів.
«16 березня 2020 року трирічний строк давності в цій справі сплив. Враховуючи, що внаслідок тривалого судового розгляду з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад три роки, 25 травня 2020 року Вищим антикорупційним судом провадження щодо неї закрито у зв’язку із закінченням строків давності», – розповіли Радіо Свобода в прокуратурі.
- Наталя Корчак очолювала Національне агентсво України з питань запобігання корупції у 2016-2018 роках. У жовтні 2019 року їй повідомили підозру через те, що в 2016 році близька до неї особа придбала автомобіль за 544,39 тисячі гривень, але постійно користувалися ним чиновниця та її чоловік. Слідчі наполягають, що ці дані мали бути відображені у декларації.
- Лідія Гаврилова була головою Державної аудиторської служби у 2015-2019 роках. У січні 2018 року їй повідомили підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою. Згодом через втрату чинності нормою про незаконне збагачення провадження розслідували лише за статтею про недостовірне декларування.
- Гаврилова та Корчак відкидали звинувачення з боку правоохоронних органів.
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