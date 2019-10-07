Антикорупційний суд закрив справу проти ексголови Державної аудиторської служби

Вищий антикорупційний суд 7 жовтня ухвалив рішення про закриття справи про незаконне збагачення щодо колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Як пояснили у повідомленні на фейсбук-сторінці ВАКС, таке рішення продиктовано тим, що ця законодавча норма втратила чинність через визнання її неконституційною.

«При цьому, ВАКС тлумачить чинне законодавство шляхом практичної реалізації принципу верховенства права та керуючись ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У зв‘язку з тим, що зазначена ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, у підготовчому судовому засіданні було оголошено перерву», – зазначили у прес-службі суду.

Водночас, як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, ексголова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (умисне недостовірне декларування).

23 січня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних. За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

У НАБУ зазначили, що мова йде про придбані квартиру та два паркомісця в Києві, позашляховик, дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки, а також 112,8 тисячі доларів та 8,5 тисячі євро готівкою.

Сама Гаврилова заявила, що справа проти неї є «помстою» з боку представників НАБУ. За її словами, знайдене в неї під час обшуку майно «в жодному разі не є хабарем». Вона пояснила, що золоті зливки є подарунками, а валюту в неї зберігали родичі.

Детективи НАБУ завершили розслідування 3 березня 2018 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала провадження до суду 30 березня.

У вересні 2019 року справу почав слухати Вищий антикорупційний суд.

Кабінет міністрів України 29 вересня цього року звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову з посади.