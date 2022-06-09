Корнієнко заперечив зв’язки з Ковальовим і розповів, коли в нього можуть забрати мандат

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі Радіо Свобода прокоментував процес позбавлення парламентаря від «Слуги народу» Олексія Ковальова депутатського мандату.

В ефірі Свобода Live Корнієнко розповів, що наразі немає можливості позбавити депутатського мандата за звинуваченням у колабораційній діяльності.

«Коли наші «прабатьки» парламентські писали Конституцію в 96-му році – я з кількома з них спілкувався, і вони казали, що в страшному сні не могли уявити, що треба написати таку підставу для втрати мандата, як колаборантство, ще й з Російською Федерацією. Тому такої підстави немає, є підстава «вирок суду». Відповідно, якщо буде вирок суду, повірте мені, в той же день збереться ВР, щоб позбавити мандата. Це стосується і Медведчука, і Ковальова, і кого завгодно», – запевнив він.

Він висловив думку, що правоохоронці та суди розглядатимуть справи про колабораціонізм у пріоритетному порядку, розуміючи «суспільну важливість і увагу до таких питань».

Корнієнко також відповів на питання про те, яким чином Ковальов потрапив у команду «Слуги народу».

«Пропозиції на округи подавали наші місцеві штаби, структури. На той момент ще не було такої партії як партії, це були в основному люди, які займалися передвиборчою кампанією президента на президентських виборах, потім автоматично кампаніями в себе в областях. Вони подавали різних кандидатів, на той момент важко було передбачити, що будуть такі результати», – пояснив він.

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Перший заступник голови парламенту також заперечив слова журналіста Юрія Бутусова про свою причетність до того, що Ковальов долучився до президентської партії:

«Я можу запропонувати Юрію сходити на поліграф по темі Ковальова. Все, що я можу запропонувати: хай він сидить, я там готовий чотири години на поліграфі відповісти на всі питання щодо Ковальова щодо того, що я з ним познайомився вже на підготовчій сесії наших кандидатів по мажоритарним округам, яка була вже після затвердження… Я не знав цю людину абсолютно і можу це присягнути під будь-якими присягами».

Щодо долі «4 каналу», який належить Ковальову, Корнієнко припустив, що суд може його конфіскувати або ж накласти арешт. Він також не підтвердив повідомлення про те, що Ковальов нібито купив канал за погодженням із Офісом президента.

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«Щодо зв’язків із Офісом – чесно кажучи, я не буду наводити цитати, але, коли ця новина прозвучала, дуже багато колег із Офісу набирали нас із Арахамією і питали, що це таке, що це за депутат, чого він канали купує. Тобто це не було точно якось пов’язано з владою», – сказав парламентар.

Він додав, що не спілкувався з Ковальовим після його виїзду на окуповану Херсонщину, зокрема й з міркувань безпеки.

Депутата Олексія Ковальова, який повернувся на окуповану російськими військами Херсонщину, 3 травня виключили із фракції «Слуга Народу». Згодом ДБР повідомила про кримінальне провадження проти нього за колабораційну діяльність.

Сам Ковальов раніше у коментарі «Схемам» зазначав, що «не зраджував інтересів держави» і «в будь-який момент може повернутися та надати будь-які пояснення будь-якому правоохоронному органу». За його словами, він вирішив повернутися через виборців та власний бізнес.