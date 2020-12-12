У США схвалили використання першої вакцини від COVID-19

Управління харчопродуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання першої вакцини проти нового коронавірусного захворювання COVID-19 – спільної розробки компаній Pfizer і BioNTech. Це дає можливість уже найближчими днями почати щеплення нею в країні, де число померлих від захворювання вже наближається до 300 тисяч. Раніше цю вакцину вже схвалювали в інших країнах.

У рішенні, яке регуляторний орган оголосив 11 грудня, йдеться наразі про так званий «надзвичайний дозвіл на застосування» (Emergency Use Authorization, EUA) – але не про повноцінне схвалення цієї вакцини. Такий крок дає можливість за надзвичайних ситуацій використовувати препарати, які не пройшли процедуру повного схвалення.

Цей дозвіл був ухвалений наступного дня по тому, як група незалежних консультантів рекомендувала використання цієї вакцини, яка застосовується двома дозами, для людей віком від 16 до 85 років.

Президент США Дональд Трамп назвав цю вакцину «медичним дивом».

Він давно домагався від FDA негайного схвалення вакцини і скаржився у твітері на надто повільні, на його думку, дії регулятора. Ще перед тим, як цей орган оприлюднив своє рішення, газета Washington Post повідомляла 11 грудня, що голова офісу Трампа Марк Медоуз телефонував керівникові FDA Стівенові Гану з вимогою схвалити вакцину до кінця дня, бо інакше він буде звільнений. Ган пізніше заявив, що цей дзвінок витлумачили неточно.

Управління харчопродуктів і медикаментів США заявляє, що дотримується високих наукових стандартів і здійснює ретельні (і тривалі) перевірки, перш ніж вирішити щодо схвалення чи несхвалення певного продукту.

Американська компанія Pfizer, яка розробила цю вакцину разом із німецькою BioNTech, каже, що вже цього тижня надасть 3 мільйони доз вакцини, чого вистачить для 1,5 мільйона людей. Перші щеплення можуть бути зроблені через 24 години після рішення FDA і будуть призначені в першу чергу для медиків і для вразливих перед коронавірусом літніх людей у старечих будинках.

У США, за оцінками експертів, треба вакцинувати принаймні 70 відсотків від усього населення, щоб досягти групового імунітету проти коронавірусу. За опитуваннями, лише приблизно половина американців готова вакцинуватися, ще чверть припускає таку можливість і чверть відкидає її.

На цей час США мають домовленість із компанією Pfizer на 100 мільйонів доз, які мають бути надані до березня наступного року.

За даними досліджень, вакцина Pfizer і BioNTech безпечна, її ефективність становить 95 відсотків. Її на цей час уже схвалили такі країни, як Велика Британія, Канада, Мексика, Саудівська Аравія чи Бахрейн. Наступними днями й тижнями очікуються нові схвалення, зокрема в Європейському союзі.

США, крім того, заявили про купівлю ще 100 мільйонів доз іншої вакцини американської компанії Moderna, яка теж застосовується двома дозами. Вона наразі ще не пройшла ніяких схвалень і перебуває у статусі вакцини-кандидата, але, за даними досліджень, є не менш ефективною. Її схвалення очікується пізніше цього місяця.

Крім того, наближаються до схвалення й вакцини-кандидати компаній Johnson & Johnson і AstraZeneca.