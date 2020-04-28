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28 квітня 2020, Київ 15:15
Новини | Коронавірус

Понад 100 проєктів у світі присвячені розробці вакцини від COVID-19 – лондонський університет

Раніше про те, що вакцини вже перебувають на стадії випробування, повідомляли деякі країни, зокрема, США, Велика Британія, Німеччина

У світі триває робота над більше ніж 100 проєктами із розробки вакцини від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Лондонська школа гігієни і тропічної медицини.

За останніми даними, оновленими 27 квітня, таких проєктів – 118.

Раніше про те, що вакцини вже перебувають на стадії випробування, повідомляли деякі країни, зокрема, США, Велика Британія, Німеччина.

Водночас вчені прогнозують, що вакцина до кінця року не з’явиться.

За останніми даними, коронавірусом у світі заразилися понад три мільйони людей. Понад 200 тисяч людей померли, близько 900 тисяч пацієнтів одужали.

Коротко про нове довкола COVID-19 – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 – відео

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