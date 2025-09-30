У Росії помер колишній головний редактор «Огонька» Віталій Коротич

Помер Віталій Коротич – український поет, публіцист, головний редактор одного з найвпливовіших журналів «Огоньок», який відіграв велику роль у розкритті правди про сталінські репресії та в демократичних змінах у СРСР.

Про смерть Коротича повідомили український журналіст Дмитро Гордон та історик Віктор Мироненко.

Повідомляється, що Коротич помер у Москві, йому було 89 років.

Віталій Коротич народився у Києві 1936 року. За освітою медик. У 1960-ті роки став відомим як поет, писав українською та російською мовами. Коротич працював редактором різних літературних видань у Києві. Як публіцист писав про зарубіжні країни з лояльних до радянського ладу позицій. В українських архівах є документи щодо його співпраці з КДБ.

Після початку перебудови в СРСР, 1986 року, став головним редактором журналу «Огоньок» і залишався ним до 1991 року. Журнал писав на злободенні теми, у тому числі про привілеї партійної номенклатури, про корупцію, дідівщину в армії. У ньому публікувалися багато відомих журналістів. Однією з головних тем «Огонька» були сталінські репресії та долі їхніх жертв. Видання активно виступало на підтримку курсу на гласність та демократизацію.

У серпні 1991 року, дізнавшись про путч ГКЧП, вирішив залишитися в США, через що йому довелося залишити посаду головного редактора «Огонька». До 1998 року викладав у США, потім повернувся до Києва. Очолював редакційну раду газети «Бульвар Гордона». Виступив на підтримку Віктора Януковича.

У 2014 році в інтерв’ю Радіо Свобода не став прямо відповідати на запитання щодо належності Криму, сказавши при цьому: «Неможливо повірити в те, що Росія почне війну з Україною. Такого не було ніколи в історії».

Останніми роками жив у Москві, був включений українськими активістами, які звинуватили його у проросійській позиції, в базу «Миротворець».