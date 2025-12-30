Президентка Косова: адміністрація Трампа зацікавлена в регіональній стабільності на Західних Балканах

Президентка Косова Вйоса Османі заявила, що з боку Сполучених Штатів за часів президента Дональда Трампа спостерігається зростання інтересу до підтримки стабільності та запобігання відновленню насильства на Західних Балканах.

«Адміністрація Трампа виявляє підвищений інтерес до сприяння відносинам між Косовом та Сербією та до підтримки регіонального миру та стабільності будь-якою ціною, щоб жодні дії, що дестабілізують наш регіон, не підтримувалися», – сказала Османі в інтерв’ю косовській службі Радіо Свобода.

Вона також згадала про виклики безпеці, що випливають з того, що вона назвала давніми зусиллями Росії щодо дестабілізації Західних Балкан через Сербію, водночас наголосивши на ролі інституцій Косова, продовженні присутності НАТО та співпраці із західними союзниками.

«Доки ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, наші громадяни мають усі підстави почуватися в безпеці та захищеними», – сказала президентка Косова.

Вйоса Османі також розповіла, що Косово залишається повністю відданим діалогу за сприяння ЄС щодо нормалізації відносин із Сербією, але звинуватила Белград у блокуванні виконання угоди 2023 року про розвиток добросусідських відносин.

«У нас є проблема із сербською стороною, яка ніколи не виконує те, що обіцяє. Я сподіваюся, що Брюссель буде набагато чіткішим у діях, а не лише на словах, і вимагатиме від Сербії повного виконання своїх зобов’язань», – додала Османі.

Раніше цього тижня, 28 грудня, в Косові відбулися дострокові парламентські вибори – вже вдруге цього року. Вони були призначені після того, як прем’єр-міністр Альбін Курті та його партія «Ветевендосьє» не змогли сформувати уряд через брак парламентської підтримки. Президентка Османі висловила сподівання, що новий уряд країни буде сформований швидко.

Згідно з попередніми результатами, «Ветевендосьє» отримає близько 56 місць (порівняно з 46 місцями на лютневих виборах). Це залишає партію-переможницю виборів без 61 місця, необхідного для формування уряду в 120-місному парламенті Косова. Курті раніше покладався на підтримку інших несербських партій, щоб отримати владну більшість.