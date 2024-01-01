Для жителів Косова почав діяти безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони

Для громадян Косова 1 січня почав діяти безвізовий режим Шенгенської зони Європейського Союзу згідно з новим режимом, який дозволяє косоварам подорожувати без візи в межах зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Косово було останньою з шести країн Західних Балкан, яка отримала послаблення візового режиму, що сприймається як ключовий крок на її шляху до вступу в ЄС. Новий візовий режим призначений для туризму та особистих подорожей і не передбачає дозволу на роботу.

На церемонії в аеропорту Приштини 1 січня прем’єр-міністр Альбін Курті закликав громадян відповідально використовувати цю привілею, сказавши, що «так ми висловлюємо повагу та підносимо нашу країну».

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«Ми надто довго чекали, і нам було відмовлено у багатьох можливостях. Тож це важливий день, адже була усунена велика несправедливість і здобуте важливе право», — додав Курті.

Президентка Косова Вйоса Османі привітала 1,8 мільйона громадян Косова у своєму фейсбуці, написавши, що «народ Косова з непохитною відданістю довів, що не відмовляється від свого законного місця в європейській родині».

Вона додала, що 2024 рік став «роком, який починається зі свободи пересування».

Президент і прем’єр-міністр сусідньої Албанії також підкреслили, що скасування віз є «запізнілим досягненням» для Косова.

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«Я сподіваюся, що цей крок прискорить весь процес членства Косова в ЄС та інших міжнародних організаціях», – заявив президент Албанії Байрам Бегай.

У 2018 році Європейська комісія постановила, що Косово відповідає необхідним критеріям для скасування віз, але схвалення затримали Франція та Нідерланди, які побоювалися можливої нової хвилі міграції.

Проти участі Косова в цій схемі також виступили Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія, які не визнають односторонню декларацію незалежності Косова від Сербії в 2008 році.

До того, як новий режим відкрив доступ до 27 країн Шенгенської зони, косовари могли подорожувати без віз лише до 14 країн світу.