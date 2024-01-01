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Для жителів Косова почав діяти безвізовий в’їзд до країн Шенгенської зони

2024 рік став «роком, який починається зі свободи пересування», заявила президентка Косова Вйома Османі
2024 рік став «роком, який починається зі свободи пересування», заявила президентка Косова Вйома Османі

Для громадян Косова 1 січня почав діяти безвізовий режим Шенгенської зони Європейського Союзу згідно з новим режимом, який дозволяє косоварам подорожувати без візи в межах зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Косово було останньою з шести країн Західних Балкан, яка отримала послаблення візового режиму, що сприймається як ключовий крок на її шляху до вступу в ЄС. Новий візовий режим призначений для туризму та особистих подорожей і не передбачає дозволу на роботу.

На церемонії в аеропорту Приштини 1 січня прем’єр-міністр Альбін Курті закликав громадян відповідально використовувати цю привілею, сказавши, що «так ми висловлюємо повагу та підносимо нашу країну».

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«Ми надто довго чекали, і нам було відмовлено у багатьох можливостях. Тож це важливий день, адже була усунена велика несправедливість і здобуте важливе право», — додав Курті.

Президентка Косова Вйоса Османі привітала 1,8 мільйона громадян Косова у своєму фейсбуці, написавши, що «народ Косова з непохитною відданістю довів, що не відмовляється від свого законного місця в європейській родині».

Вона додала, що 2024 рік став «роком, який починається зі свободи пересування».

Президент і прем’єр-міністр сусідньої Албанії також підкреслили, що скасування віз є «запізнілим досягненням» для Косова.

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«Я сподіваюся, що цей крок прискорить весь процес членства Косова в ЄС та інших міжнародних організаціях», – заявив президент Албанії Байрам Бегай.

У 2018 році Європейська комісія постановила, що Косово відповідає необхідним критеріям для скасування віз, але схвалення затримали Франція та Нідерланди, які побоювалися можливої нової хвилі міграції.

Проти участі Косова в цій схемі також виступили Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія, які не визнають односторонню декларацію незалежності Косова від Сербії в 2008 році.

До того, як новий режим відкрив доступ до 27 країн Шенгенської зони, косовари могли подорожувати без віз лише до 14 країн світу.

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