Костін зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду – Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор України Андрій Костін в ході візиту до Сполучених Штатів зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 23 вересня.

В ході зустрічі Хан підтвердив готовність продовжувати співпрацю з ОГП для притягнення до відповідальності «винних у найтяжчих міжнародних злочинах, скоєних в Україні».

«У ході зустрічі обговорили відкриття Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні, яке має відбутися вже незабаром. Також на фінальній стадії знаходиться прийняття необхідних змін до законодавства, які дозволять забезпечити ефективну роботу Прокурора МКС та його команди в Україні», – повідомляє Офіс генпрокурора.

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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан анонсував відкриття офісу своєї установи в Києві у травні.

Слідчі МКС долучилися до розслідування воєнних злочинів російської армії в ході агресії РФ проти України.