КПВВ «Майорське» сьогодні не працюватиме

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» сьогодні працювати не буде. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що вчора протягом дня розміновували місцевість поблизу КПВВ.

«Сьогодні заходи з розмінування місцевості вибухотехнічною групою ДСНС будуть продовжені. Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» функціонувати не буде, пропуск осіб та транспорту через лінію розмежування не здійснюватиметься», – мовиться в повідомленні.

21 липня невідомі повідомили про мінування КПВВ «Майорське». Через кілька годин пункт відновив роботу. Згодом біля КПВВ знайшли нерозірвану 120-міліметрову міну. Після цього роботу об’єкта знову припинили. Згодом у прикордонслужбі повідомили про відновлення роботи КПВВ «через наявність великої кількості осіб, що очікують на відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду».