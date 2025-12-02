У Краматорську число загиблих через удар РФ зросло до двох – влада

У Краматорську на Донеччині число загиблих внаслідок удару, завданого російськими силами ввечері 1 грудня, зросло до двох, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Кількість загиблих у Краматорську внаслідок російського удару по багатоповерхівці 1 грудня збільшилася до двох: рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки», – повідомив він у соцмережах.

Раніше Гончаренко зазначив, що російські військові 1 грудня вдень і ввечері випустили по Краматорську близько десяти дронів «Герань», «цілеспрямовано бʼючи по житловій забудові й об’єктах інфраструктури».

Внаслідок ударів, крім двох загиблих, п’ять людей постраждали. За даними МВА, пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, легкові автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.