Через удар дрона по багатоповерхівці в Краматорську загинула людина – ДСНС

Увечері 1 грудня чергового удару зазнала цивільна інфраструктура в прифронтовому Краматорську на Донеччині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Російський БпЛА влучив у дев’ятиповерхівку, загинула одна людина. Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах – з першого по восьмий поверх, на площі 4500 квадратних метрів», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



