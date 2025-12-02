У Дніпрі – жалоба за загиблими від удару РФ, число постраждалих зросло до 45

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару зросла до 45, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, по допомогу до лікарів звернулися ще двоє постраждалих. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 43 постраждалих.

2 грудня в Дніпрі – день жалоби за загиблими, додав Гайваненко.

Він також повідомив, що вечері та вночі армія РФ вдарила безпілотниками по Личківській громаді Самарівського району. Виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура. Крім того, Межівську громаду Синельниківського району російські військові атакували КАБами, внаслідок чого постраждали двоє людей – чоловік 77 років і 79-річна жінка.

«Продовжувалися удари по Нікопольщині. Покровську громаду агресор обстріляв з артилерії», – додав Гайваненко.

За його словами, сили ППО вночі збили в області сім БпЛА.

Вранці 1 грудня місто Дніпро зазнало ракетної атаки. За даними української влади, удару було завдано балістичною ракетою по підприємству в центральній частині Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.