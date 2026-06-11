На Красній площі в Москві скасували концерт до Дня Росії 12 червня – ЗМІ

Концерт до Дня Росії 12 червня, який щороку відбувався на Красній площі в Москві, скасували, повідомляє видання Msk1 без посилання на джерело.

Msk1 пише, що концерт на Красній площі під назвою «У єдності народів – сила Росії» раніше анонсувала команда співачки Надії Бабкіної. Передбачалося, що на ньому виступатимуть Шаман, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші музиканти.

За даними Msk1, концерт перенесли до культурного центру «Моссовєт» на Преображенській площі.

9 травня на Красній площі пройшов військовий парад – уперше з 2007 року без військової техніки. Міністерство оборони Росії пояснило таке рішення «поточною оперативною обстановкою».

На Красній площі в Москві продовжують проводити масштабні заходи. Від 4 до 7 червня там відбувся книжковий фестиваль.