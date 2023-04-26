Кремль може уникати посилення репресій через побоювання за стабільність режиму Путіна – ISW

Володимир Путін може уникати посилення репресійних заходів для власного іміджу, вважає американський Інститут дослідження війни (ISW). Таким чином у останньому звіті Інститут прокоментував відкликання російським урядом законопроєкту про збільшення податків для росіян, які втекли з країни, з 13 до 30%.

Як вказує ISW, російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно росіян, які «зрадили країну», виїхавши, але Кремль, «схоже, вагається щодо запровадження настільки непопулярних заходів».

Дослідники також посилаються на повідомлення в російських медіа, що адміністрація Путіна нібито не підтримує повернення смертної кари.

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«Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб залякати росіян і змусити підтримувати військові дії (або й надалі пасивно їм опиратися), але Путін, швидше за все, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного та толерантного царя. Раніше ISW оцінювало, що Путін покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масовий репресивний апарат часів Радянського Союзу», – йдеться в звіті.

ISW вказує на те, що Путін не відновив повністю каральну машину, яка була б повним еквівалентом радянського КДБ, Міністерства внутрішніх справ і Червоної армії.

При цьому Інститут наводить заклики російських націоналістів до відновлення концепції «ворогу народу», який існував за часів Йосипа Сталіна.

У квітні президент Росії Володимир Путін підписав закон про електронні повістки до армії для росіян. Документ передбачає створення єдиного реєстру військовозобов’язаних та видачу повістки рекомендованим листом і в електронному вигляді. Поміж іншого, після вручення повістки для російських громадян обмежується виїзд за кордон.