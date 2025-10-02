У Кремлі назвали «небезпечним симптомом» заяви у США щодо ударів углиб Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення про можливі поставки Україні зі США далекобійних ракет Tomahawk, а також заяви американських чиновників щодо ударів углиб Росії є «небезпечним симптомом».

«Справді, представники американської влади в інтерв’ю цього тижня говорили про можливість поставки таких ракет і в цілому допускали можливість ударів углиб території Росії. Це, звичайно, досить небезпечний симптом, і він не може не бути поміченим у Москві. Ми його помітили. І якщо це станеться, це буде новим серйозним витком напруженості, який вимагатиме адекватної відповіді з боку Росії. Але, з іншого боку, очевидним залишається той факт, що ніякої чарівної таблетки, чарівної зброї для київського режиму немає. Ніяка зброя не може змінити хід подій», – сказав 2 жовтня Пєсков, якого цитують російські провладні журналісти.

Речник російського президента також розкритикував Європу, заявивши, що вона перебуває «в антиросійській і мілітаристській істериці, і це заважає процесу виходу на мирне врегулювання в Україні».

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, рішення з цього приводу, за його словами, ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

Згодом спецпосланець США з питань України Кіт Келлог в ефірі каналу Fox News на запитання ведучої про те, чи позиція Трампа є такою, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, відповів: «Я думаю, враховуючи, що він казав, що заявляли віцепрезидент Венс і державний секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте спроможність бити вглиб (Росії – ред.). Немає заповідних зон».

Він також зазначив, що Володимир Зеленський попросив Трампа надати ракети Tomahawk, але рішення ще не ухвалене.

Читайте також: Туск про «оптимізм» Трампа: США перекладають на ЄС відповідальність за підтримку України

Днями американське видання Axios із посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський.

За повідомленням, під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Читайте також: Зигзаги Трампа. Західна преса дізналася, чому президент США раптом повірив в Україну

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.