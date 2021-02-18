Кремль назвав Україну «недружньою для Росії» державою

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 18 лютого, що сучасна Україна для Росії є «суверенною, але недружньою для Росії державою».

Виступаючи 18 лютого перед журналістами, Пєсков додав, що Кремль дійшов «до такого висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують у політиці українського керівництва».

Речник Володимира Путіна заявив, що Україна «перетворилася на проєкт західних країн» після того, як, за його словами, тут у 2014 році відбувся «силовий переворот» (російська влада так називає українську Революцію гідності – ред.).

Як свідчить нещодавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології щодо довіри до керівників деяких інших держав, найгірше українці ставляться до Володимира Путіна – 79,8 відсотка йому не довіряють проти 14,4 відсотка тих, хто довіряє.

17 лютого Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти його учасників.

Пам’ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні почалися цього тижня. День Героїв Небесної сотні – 20 лютого, він встановлений указом президента у 2015 році.

Як повідомив Інститут національної пам’яті, до роковин наймасовіших розстрілів протестувальників під час Революції гідності відбудеться понад 30 подій, які триватимуть із 16 лютого до 14 березня.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.