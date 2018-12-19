Суд у Криму скоротив термін арешту трьох українських моряків на один день

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 19 грудня залишив під арештом українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Оприска і Юрія Будзила, які були захоплені поблизу Керченської протоки 25 листопада, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Усім трьом скоротили термін тримання під вартою на один день через нібито технічну помилку, якої припустилися раніше. Таким чином, арешт українців триватиме тепер щонайменше до 24 січня 2019 року.

Наразі суд продовжує розгляд апеляції на арешт ще двох моряків.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.