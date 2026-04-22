Крим: південна частина Білогорського водосховища майже зневоднена – краєзнавець

У Білогірському районі анексованого Росією Криму продовжує погіршуватися ситуація з наповненням Білогірського та Тайганського водосховищ. Південна частина першого з них майже зневоднена, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності місцевий краєзнавець.

За його інформацією, така ситуація може цього року призвести до передчасної втрати корисного обсягу води в Білогірському та Тайганському водосховищах.

Він розповів, що навіть у маловодні роки російська влада зазвичай намагається мати запас води в Білогірському водосховищі перед завжди спекотним і майже завжди посушливим літом у Криму. Це потрібно, щоб забезпечити водний ресурс, який можна спрямувати на потреби південно-східного Криму в період літньо-осіннього загострення водного дефіциту.

«Нинішнього року відбувається щось нераціональне – воду витрачають уже зараз. А що робитимуть влітку, коли одне із стратегічно важливих для водної безпеки Криму – Білогірське водосховище втратить корисний об’єм води ще до літа?» – каже краєзнавець.

Фахівець зазначив, що, незважаючи на часті опади у квітні, верхів’я річки Біюк-Карасу, що наповнює Білогірське водосховище, залишається маловодним:

«Як відомо, річка Біюк-Карасу починається з найпотужнішого витоку в Криму – Карасу-Баші, але там, на початку, розширюють підприємство з виробництва форелі, тому значна частина води йде на потреби цього господарства. Через це і води тепер потрапляє до Білогірського водосховища менше. І вона не така чиста, як раніше. Після 2014 року в Криму інтереси бізнесу стали вищими за інтереси простих людей та екології».





Попри запевнення російської влади анексованого Криму щодо покращення ситуації з водозабезпеченням, реальне становище, на прикладі Білогірського та Тайганського водосховищ, демонструє зниження обсягів запасів води у цих штучних водоймах.

Ситуація з водопостачанням Кримського півострова різко погіршилася після припинення подачі дніпровської води через Північно-Кримський канал. Проблема вододефіциту є однією з найгостріших у регіоні. Російська влада анексованого Криму заявляє, що станом на даний час водних ресурсів вистачить на півтора роки за дотримання графіків подачі води.