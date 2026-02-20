Крим.Реалії: багатьох тварин із окупованих територій, яких Зубков вивіз до Криму, «вже немає» – зоозахисниця

З-поміж тварин, який власник Ялтинського зоопарку «Казка» та парку левів «Тайган» в окупованому Криму Олег Зубков вивіз із зоопарків на території окупованої частини України, на цей час багатьох уже немає, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії одна із кримських зоозахисниць на умовах анонімності.

Вона пов’язала це з відсутністю контролю за їх утриманням та відсутністю реакції з боку відповідних російських служб. За інформацією зоозахисниці, російські контролюючі органи самоусунулися від контролю за вивезеними тваринами з українських зоопарків.

«На всі наші запити та звернення до відповідних служб приходять безглузді відписки, які не несуть жодної конкретики. Склалося стійке відчуття, що Зубкова просто покривають, даючи йому повний карт-бланш над долею і своїх вихованців, і привезених ним тварин із зоопарків півдня материкової України. Наші зооактивісти самі виїжджають періодично до парку львів «Тайган» і ми фіксуємо, що багатьох вивезених тварин, на яких піарилася пресслужба Зубкова, вже немає. Де вони? Швидше за все, чи продані на чорному ринку диких звірів, чи загинули через неналежний догляд», – повідомила зоозахисниця.

Сам же Олег Зубков в інтерв’ю «Радіо Супутник у Криму» від 20 лютого 2026 року повідомив, що з початку повномасштабної військової агресії РФ проти України він вивіз понад 300 тварин із зоопарків Херсонської, Запорізької та Донецької областей, називаючи це «їхнім порятунком».

За словами Зубкова, він вивозив тварин лише на запитом від окупаційної влади або власників зоопарків і готовий повернути вивезених тварин або зробити їх рівноцінний обмін після запиту від тих зоологічних установ, звідки він їх вивіз.

«На жаль, не всіх тварин мені вдалося врятувати. Наприклад, від приватного зоопарку з Каховки мені не надійшов запит на порятунок тварин, оскільки їхня власниця виїхала до Амстердама. У результаті внаслідок підриву греблі на Каховському водосховищі величезною хвилею води зоопарк було змито, а всі його вихованці загинули», – сказав він.

На думку Зубкова, який зазнав нападу лева, вивезеного з Маріуполя, він рятує тварин від війни – евакуює їх із так званих сірих зон або з окупованих територій України, де тваринам загрожувала небезпека.