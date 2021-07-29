У Криму лишили чинним штраф кримськотатарському активісту за «неповідомлення про злочин»

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму відхилив апеляційну скаргу кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на рішення про призначення йому штрафу у справі про «неінформування». Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Умерова Марлена Халікова.

За його інформацією, підконтрольний Росії Верховний суд Криму слідом за судом першої інстанції визнав Рідвана Умерова винним у неповідомленні про злочин за статтею 205.6 Кримінального кодексу Росії.

Адвокат також розповів, що звертав увагу на процесуальні порушення в Судакському міському суді, а також на те, що його, як захисника, довгий час не пускали до довірителя.

«Проте Верховний суд Криму виніс рішення на користь суду попередньої інстанції, залишивши Рідвану Умерову в силі штраф в розмірі 30 000 рублів в якості покарання. Це вже третій фігурант подібної справи, чия апеляційна скарга залишилася без задоволення», – відзначають у «Кримській солідарності».

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28 травня Судакський міський суд, підконтрольний Росії, постановив оштрафувати кримськотатарського активіста Рідвана Умерова за «недонесення» на 30 тисяч рублів.

Днем раніше в Судаку російський прокурор зажадав визнати винним Рідвана Умерова за статтею про «неповідомлення про злочин» і призначити йому штраф у 50 тисяч рублів. За аналогічною справою проходять ще декілька кримських татар, двох із них вже визнали винними і призначили штрафи: Айдеру Кадирову – 30 тисяч рублів, Енверу Топчі – 40 тисяч.

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд 15 лютого розпочав розгляд по суті справи проти кримськотатарського активіста і релігійного діяча Рідвана Умерова. Російські слідчі заявляли, що в 2015 році у соцмережі «ВКонтакте» Рідван Умеров буцімто листувався з членом екстремістського угруповання «Ісламська держава». Умеров назвав справу проти нього тиском.