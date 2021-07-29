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У Криму лишили чинним штраф кримськотатарському активісту за «неповідомлення про злочин»

Сам Рідван Умеров назвав справу проти нього тиском

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму відхилив апеляційну скаргу кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на рішення про призначення йому штрафу у справі про «неінформування». Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Умерова Марлена Халікова.

За його інформацією, підконтрольний Росії Верховний суд Криму слідом за судом першої інстанції визнав Рідвана Умерова винним у неповідомленні про злочин за статтею 205.6 Кримінального кодексу Росії.

Адвокат також розповів, що звертав увагу на процесуальні порушення в Судакському міському суді, а також на те, що його, як захисника, довгий час не пускали до довірителя.

«Проте Верховний суд Криму виніс рішення на користь суду попередньої інстанції, залишивши Рідвану Умерову в силі штраф в розмірі 30 000 рублів в якості покарання. Це вже третій фігурант подібної справи, чия апеляційна скарга залишилася без задоволення», – відзначають у «Кримській солідарності».

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28 травня Судакський міський суд, підконтрольний Росії, постановив оштрафувати кримськотатарського активіста Рідвана Умерова за «недонесення» на 30 тисяч рублів.

Днем раніше в Судаку російський прокурор зажадав визнати винним Рідвана Умерова за статтею про «неповідомлення про злочин» і призначити йому штраф у 50 тисяч рублів. За аналогічною справою проходять ще декілька кримських татар, двох із них вже визнали винними і призначили штрафи: Айдеру Кадирову – 30 тисяч рублів, Енверу Топчі – 40 тисяч.

Підконтрольний Кремлю Судакський міський суд 15 лютого розпочав розгляд по суті справи проти кримськотатарського активіста і релігійного діяча Рідвана Умерова. Російські слідчі заявляли, що в 2015 році у соцмережі «ВКонтакте» Рідван Умеров буцімто листувався з членом екстремістського угруповання «Ісламська держава». Умеров назвав справу проти нього тиском.

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