Сімферополь: суд залишив під арештом захопленого співробітника СБУ Андрія Драча

Суддя підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму Сергій Погребняк 25 грудня відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому біля берегів півострова 25 листопада українському військовому, співробітнику СБУ Андрієві Драчу.

При цьому суд скоротив на один день термін утримання Драча під вартою: з 25 на 24 січня 2019 року, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Захист зазначив, що Драч є військовослужбовцем і щодо нього необхідно було проводити розгляд у військовому суді.

Прокурор Богдан Горб заперечив проти задоволення скарги, вказавши, що Україна і Росія не перебувають в стані війни.

Адвокат Артем Пепа підкреслив, що для застосування Женевської конвенції не потрібна наявність війни, а всі ознаки збройного конфлікту є. Також захист звернув увагу на те, що суд не вивчив відомості про зв’язки Драча, який до анексії Криму вісім років навчався і служив у Севастополі.

Після засідання Андрій Драч повідомив адвокату, що посилка з теплими речами надійшла, але він її досі не отримав.

Раніше 25 грудня суддя Верховного суду Криму Андрій Палій відмовив у задоволенні апеляційної скарги іншим захопленим українським військовим: мічману Андрію Шевченку, капітану третього рангу Володимиру Лісовому, а також старшому матросу з катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку.

Підконтрольний Кремлю суд 25 листопада має також розглянути апеляцію на арешт матроса з буксира «Яни Капу» Сергія Чуліби.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

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Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.