В окупованому Криму повідомляють про «гучні вибухи» в районі Міжводного

У районі Міжводного на заході окупованого Криму чути гучні вибухи, повідомили кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії місцеві жителі.

«Чули приблизно п’ять вибухів з інтервалом 10-15 хвилин», – розповіли вони.

Інші подробиці поки що невідомі. Підконтрольна Росії влада Криму ситуацію не коментувала.

За даними Крим.Реалії, неподалік Міжводного розташований 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ, військова частина 63876. Там розташований один зі складів боєпостачання і, ймовірно, досі зберігаються запаси високотоксичного палива меланж АК-27, яке використовується ЗРК С-200 у ракетах 5В21.

У цьому районі, у Вузькій бухті 10 листопада 2023 року в результаті атаки морських дронів були знищені два російські катери «Акула» й «Серна».

У ніч на 5 березня повідомляли про звуки вибухів поблизу Керчі. Згодом українська розвідка повідомила про знищення там російського корабля «Сергій Котов». Російська влада поки що не коментувала втрату корабля.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з’єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.