МЗС: підтримка «Кримської платформи» в латвійському Сеймі – це «вияв справжньої дружби»

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення парламенту Латвійської Республіки створити депутатську групу підтримки «Кримської платформи», повідомляє пресслужба українського міністерства за підсумками зустрічі Кулеби зі спікеркою Сейму Латвії Інарою Мурнієце.

«Глава МЗС України привітав рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи. Він назвав такий крок виявом справжньої дружби Латвії та України, висловивши сподівання на активну участь членів Сейму в роботі парламентського виміру Кримської платформи», – йдеться в повідомленні.

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Крім цього, Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що Мурнієце відвідує Україну в роковини депортації кримськотатарського народу. Вона також долучилася до вшанування пам’яті жертв депортації.

«Як і сімдесят сім років тому, так і зараз, в умовах російської окупації Кримського півострова, представники кримськотатарського народу знову опинилися під загрозою свого існування. Важливо, щоб міжнародне співтовариство максимально консолідувало свої зусилля з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму і притягнення Росії до відповідальності», – заявив міністр.

Також голова МЗС та спікерка латвійського парламенту окремо обговорили підготовку саміту «Кримської платформи», що відбудеться 23 серпня в Києві, додали у пресслужбі.

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18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб та виснаження. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.

Напередодні спікерка латвійського сейму Інара Мурнієце на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим повідомила, що в парламенті Латвії з’явилася група підтримки української «Кримської платформи».