Кабмін затвердив перехід кримськотатарського алфавіту на латиницю

Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Рішення ухвалене на засіданні уряду 22 вересня, повідомили в Мінреінтеграції України.

Алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки складається з 31 букви. Відзначається, що він розроблений у процесі консультацій із Меджлісом кримськотатарського народу, фахівцями Інституту сходознавства імені Кримського, Інституту мовознавства імені Потебні, Інституту філології КНУ імені Шевченка і Таврійського національного університету імені Вернадського.

«Серед іншого, в постанові уряду визначено, що освітній процес кримськотатарською мовою буде переведений на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року», – повідомили в міністерстві.

Крім того, доручено стимулювати застосування кримськотатарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя.

«Відтепер кримськотатарська мова буде розвиватися в більшій гармонії з іншими тюркськими мовами, які після 1991 року перейшли або зараз переходять на латинський алфавіт. І важливо, що це створює додаткові можливості для України щодо взаємодії з тюркськими країнами, серед яких наші стратегічні партнери», – зазначив голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков.

Кабінет міністрів України 7 квітня ухвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови.

Ще в 2015 році лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв просив Мінкульт України впроваджувати кримськотатарську писемність на латиниці.

Після анексії Криму Росією в березні 2014 року, на півострові питання переходу кримськотатарської мови з кириличної графіки на латиницю зупинився.