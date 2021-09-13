Данілов здивований реакцією на підтримку ним переходу України на латиницю

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав несподіваною реакцію на підтримку ним запровадження латиниці. Таку тезу він висловив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Цю дискусію готовий продовжити, і переконаний, що завжди треба дивитися хоча б на крок уперед, а не йти у майбутнє з головою, повернутою в минуле! Особливо цікаво було спостерігати зашкальну істерію, яка почалась у різноманітних опзж, яке навіть не полінувалося зробити окрему заяву. Якщо прихильникам «російського світу» стало зле, то, значить, Україні буде добре!», – написав Данілов у фейсбуці.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

«Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути», – сказав Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

На початку року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська прогнозувала, що Україна не переводитиме державну мову на латинський алфавіт. «Якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося від моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо велетенський пласт української писаної культури», – казала Демська.

У 2018 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пропонував обговорити ймовірне запровадження в Україні латиниці поряд із кириличною абеткою. Це викликало суперечливі відгуки.