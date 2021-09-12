На сьогодні лише занепокоєнь від партнерів мало, потрібні активні дії – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що «заяв про занепокоєння» від міжнародних партнерів нині замало, потрібні «активні дії».

«Ми покладаємося перш за все на себе і на своїх справжніх партнерів. Мені дуже приємно і я був дуже вражений, коли така кількість партнерів підтримала «Кримська платформу». Але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму. Порушення прав людини, людей забирають до в’язниць, людей лишають можливості жити, їх катують. І ось це словосполучення «ми занепокоєні» на сьогодні, я вважаю, занадто замало для того, щоб все це продовжувалося в сучасному світі. Мали би бути активні дії», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, ці дії можуть бути різними: економічні, фінансові.

«Мова не йде про військову складову, тому що це, по-перше, неможливо у сучасному світі. Для того, щоб вирішити питання військовим шляхом, треба розуміти, що через це буде гинути велика кількість мирного населення», – заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що, крім самих українців, Україну ніхто захищати не буде.

«Це треба усвідомити. І ми це усвідомили. І ніяких надій на те, що сюди прийдуть якісь військові і будуть боронити нашу країну, у нас немає. Допомога та, яка сьогодні є по озброєнню, по навчанню, то це дуже важлива складова. І ми вдячні тим партнерам, які нам це допомагають робити. Але коли наші партнери не мають бажання постачати нам захисні речі... До речі, німці нам нічого не постачають, вони вважають, що вони не можуть. Я не знаю чому», – сказав секретар РНБО.

23 серпня в Києві відбувся саміт «Кримської платформи», який, за словами української влади, офіційно запускає міжнародний формат з питання деокупації Криму.

У Кремлі назвали саміт «недружнім по відношенню до Росії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».