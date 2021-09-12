Радіо Свобода Weekly: Секретар РНБО – за перехід України на латиницю та обов’язкове вивчення англійської

Секретар РНБО Данілов про «мінський процес», «вагнерівців» та конфлікт Порошенка й Зеленського

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Україна боронить Європу, в той час як Путін доволі активно просувається по вісі Пекін-Москва-Берлін. Він закидає країнам-партнерам, що вони не виконують свої обіцянки, натомість «7 років нас водять по «мінському процесу».

Чи можливе звільнення Донбасу і Криму військовим шляхом? Чи існує особистий конфлікт між Порошенком та Зеленським? Чи дозволять Ірині Круг виступати в Києві? Та чи варто запроваджувати латиницю в Україні? Про це – у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Вагнергейт», Білий дім і Банкова: що означає матеріал CNN для України

Подробиці спецоперації з затримання російських найманців-«вагнерівців» зрештою стануть відомі світові, а причетні до її «злиття» отримають покарання після зміни влади в Україні. Такі висновки з матеріалу телеканалу CNN про «вагнерівців» роблять українські опозиційні політики та експерти. Частина з них не виключає, що про спецоперацію ішлося й під час зустрічі президентів України та США за зачиненими дверима.

Матеріал CNN дав додаткові підстави українській опозиції звинуватити Банкову в приховуванні інформації про події, зі свого боку в Офісі президента стверджують, що матеріал не містить посилань на факти, а його поява вигідна російським спецслужбам. Детальніше – у матеріалі.

65% військових служать лише один контракт в армії. Чому люди звільняються?

Разом із затиханням війни з армії почався відтік людей, який триває вже не перший рік. Йдуть не лише ті, хто відвоював під час найгарячішої фази бойових дій на Донбасі, а й ті, хто пориває з військом вже після першого контракту. «Донбас Реалії» поговорили із чинними і вже колишніми військовими, добровольцями, благодійниками та тими, хто займається проблемами в армії, аби розповісти, чому люди, попри війну, не хочуть служити.

Зе-наглядач за бізнесом (розслідування)

В Україні утворений новий правоохоронний орган – Бюро економічної безпеки, скорочено – БЕБ. Його запуск – це обіцяна командою Володимира Зеленського реформа податкової міліції, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. Нині у БЕБ ще немає приміщення, і не сформований штат – але вже визначені функції – це головно боротьба з ухиленням від сплати податків та розслідування інших економічних злочинів. У всіх інших правоохоронців такі функції мають забрати.

Уважно стеживши за конкурсом керівника нового органу, журналіст «Схем» Сергій Андрушко викрив низку прихованих проблем із самим процесом відбору. Та має багато питань стосовно переможця, тепер головного наглядача за бізнесом в країні – Вадима Мельника.

Німецькі політики тиснули на українську владу через старий борг в інтересах сумнівної фірми – Der Spiegel

Мільйони євро німецькі урядовці вимагали від України на користь мюнхенської компанії з сумнівною репутацією і корупційним минулим. Про це йдеться у розслідуванні впливового німецького видання Der Spiegel, у підготовці якого брали участь журналісти «Схем».

Що саме стало причиною такого тиску з боку офіційного Берліну? І що не так із компанією, чиї інтереси лобіюють німецькі політики? Читайте.

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«Слуга народу» може розглянути питання про виключення Тищенка з фракції

«Слуга народу» може розглянути питання про виключення Миколи Тищенка з фракції на наступному засіданні, повідомив депутат Олександр Качура.

Микола Тищенко напав на Гео Лероса просто під час виступу у Верховній Раді. Той з трибуни критикував президента Зеленського та його команду. Через це Разумкову довелося оголосити перерву в засіданні ↓

Як хасиди зустрічали Новий рік в Умані

Тисячі хасидів із понад 10 країн світу приїхали в Україну, аби відзначити 5782 рік за іудейським календарем. Святкування Нового року тривало три дні, після чого більша частина хасидів повернулися додому – здебільшого в Ізраїль. Кореспондент Радіо Свобода побував в Умані і розповідає, що змінилося у святкуванні.

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Помер художник та архітектор Флоріан Юр’єв. Автор гербу Києва та будівлі, відомої як «Літаюча тарілка».

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Військові США могли помилитися у виборі цілі для удару в Кабулі, пише The New York Times.

Нове на параді в КНДР: колона людей в захисних костюмах і протигазах

У Північній Кореї відбувся парад, присвячений 73-й річниці заснування КНДР. Кім Чен Ин виглядав помітно схудлим. Оглядачі звернули увагу на відсутність на параді балістичних ракет. Замість них можна було побачити десятки людей у захисних костюмах. Тим самим влада могла продемонструвати, що в Північній Кореї створено спеціальні формування для боротьби з поширенням коронавірусу. За офіційною інформацією, випадків захворювання на COVID-19 в країні немає.

Шарм і магнетизм інтелектуала. Як Майк Йогансен пройшов через допити НКВС?

Літературознавці називають його творцем українського авангарду. Його сучасники бачили у ньому блискучого інтелектуала, а ще жартівника і вигадника. Він був поетом, філософом і мандрівником. Європейцем із німецькою і норвезькою кров'ю, який вважав себе українцем.

Майк (Михайло) Йогансен встиг залишити по собі яскравий слід і неперевершені літературні твори, поки життя його не обірвала куля. Розсекречені і оцифровані матеріали справи НКВС проти поета, якого сталінські каральні органи звинуватили у «підриві соціалістичного ладу», дослідило Радіо Свобода.

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