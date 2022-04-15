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Російські війська обстріляли околиці Криворізького району системами залпового вогню – Вілкул

«Триває й розмінування територій, які орки буквально засипали забороненими боєприпасами, касетними бомбами» (фото ілюстраційне)

Російські військові 15 квітня обстріляли околиці Криворізького району системами залпового вогню, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, жертв немає.

«Триває й розмінування територій, які орки буквально засипали забороненими боєприпасами, касетними бомбами. Тільки за сьогодні знешкоджено ще 182 такі боєприпаси. З початку розмінування вже більше ніж 700», – додав Вілкул, вказавши, що робота ускладнюється тим, що росте трава, і їх видно дедалі гірше.

Він закликав жителів Криворізького району пересуватися тільки дорогами загального користування між населеними пунктами.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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