У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена енергетична інфраструктура – влада

У Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок російського удару в ніч проти 17 жовтня пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Сьогодні вночі російські терористи атакували БпЛА територію Криворізького району, а саме місто Кривий Ріг. Внаслідок чого на території промислового підприємства сталося займання. Пошкоджена енергетична інфраструктура… На ранок ситуація контрольована», – написав він у фейсбуці.

Раніше про те, що російські військові в ніч проти 17 жовтня завдали масованого удару по Кривому Рогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети», – написав вночі у телеграмі Зеленський, який зараз перебуває в США.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.