Кривий Ріг вночі масовано атакували російські дрони – Зеленський

Російські військові в ніч проти 17 жовтня завдали масованого удару по Кривому Рогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети», – написав вночі у телеграмі Зеленський, який зараз перебуває в США.

Він наголосив, що фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні.

«Більшість мішеней – саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики. Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей. Важливо цього не допустити. Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми», – зазначив президент.

«Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване», – додав він.

17 жовтня має відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Напередодні цієї зустрічі президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Трамп сказав, що обговорить з Зеленським «розмову з президентом Путіним і багато іншого».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.