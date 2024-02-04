Зеленський провів нараду в Кривому Розі – про водо- та енергопостачання регіону

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого в Кривому Розі провів нараду про водо- та енергопостачання всього Дніпропетровського регіону. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

«Зараз – Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого (Рогу). Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів, – кожній ремонтній бригаді», – сказав Зеленський.

Він також подякував «тим, хто працює зараз на будівництві нової інфраструктури постачання води». «Це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього. Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району», – наголосив президент України.

Упродовж останнього тижня через російські обстріли у Кривому Розі та навколишніх населених пунктах були перебої з електропостачанням. Також частина Дніпропетровської області має додаткові проблеми з водопостачанням, які виникли після руйнування в червні 2023 року греблі Каховської ГЕС.