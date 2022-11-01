Закон про скасування депутатської недоторканності є конституційним – КСУ

Конституційний суд України не знайшов порушень під час розгляду, ухвалення та набрання чинності законом, яким Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.

«У вівторок, 1 листопада, на пленарному засіданні Велика палата Конституційного суду України ухвалила Рішення у справі щодо конституційного контролю змін до Конституції України, що набрали чинності, за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», – йдеться в повідомленні.

50 депутатів, які зверталися з поданням, наполягали, що закон є неконституційним, вважаючи, що його було ухвалено з порушенням конституційної процедури.

Конституційний суд визначив, що процедуру не було порушено, і визнав заперечуваний закон таким, що відповідає Конституції України.

Суддею-доповідачем у цій справі був Віктор Кривенко.

Текст рішення та його резюме буде оприлюднене на офіційному сайті Конституційного суду 2 листопада, вказано в повідомленні.