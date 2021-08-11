Кількість країн-учасниць саміту «Кримської платформи» зросла до 37 – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ще три європейські країни підтвердили свою участь у саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня.

«Відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті «Кримської платформи» 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка «Кримської платформи» набирає обертів, тому чекаємо нових підтверджень», – написав Кулеба у твіттері 10 серпня.

Як повідомляла раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, саміт «Кримської платформи» відбудеться у «Парковому» в Києві, він триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «1944».

За інформацією Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Він також зазначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.