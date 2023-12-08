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Кулеба відвідає Брюссель наступного тижня і візьме участь у засіданні Ради голів МЗС Євросоюзу

Дмитро Кулеба також має долучитися до засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ
Дмитро Кулеба також має долучитися до засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель в ході візиту 11 і 12 грудня – про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Глава української дипломатії візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Міністр приділить ключову увагу ухваленню 14-15 грудня Європейською Радою рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС», – анонсує відомство.

Крім того, зустріч стосуватиметься нової військової допомоги для України та спільного виробництва зброї, боєприпасів і військової техніки.

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«Під час візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба також візьме участь в міністерському засіданні Східного Партнерства, ключовою темою якого стане діяльність ініціативи в 2024 році з метою просування європейської інтеграції її учасників», – додає міністерство.

Кулеба також має долучитися до засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ (об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови) та взяти участь у низці двосторонніх зустрічей.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на особу, знайому з обговореннями, заявило, що Європейська комісія планує 12 грудня оприлюднити свою законодавчу пропозицію щодо оподаткування прибутків від заморожених російських активів.

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