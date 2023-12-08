Кулеба відвідає Брюссель наступного тижня і візьме участь у засіданні Ради голів МЗС Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель в ході візиту 11 і 12 грудня – про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Глава української дипломатії візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Міністр приділить ключову увагу ухваленню 14-15 грудня Європейською Радою рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС», – анонсує відомство.

Крім того, зустріч стосуватиметься нової військової допомоги для України та спільного виробництва зброї, боєприпасів і військової техніки.

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«Під час візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба також візьме участь в міністерському засіданні Східного Партнерства, ключовою темою якого стане діяльність ініціативи в 2024 році з метою просування європейської інтеграції її учасників», – додає міністерство.

Кулеба також має долучитися до засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ (об’єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови) та взяти участь у низці двосторонніх зустрічей.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на особу, знайому з обговореннями, заявило, що Європейська комісія планує 12 грудня оприлюднити свою законодавчу пропозицію щодо оподаткування прибутків від заморожених російських активів.