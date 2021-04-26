Кулеба запропонував направити в Київ висланих із Росії чеських дипломатів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком запропонував йому направити висланих із Москви дипломатів до Києва.

«Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ на її території. Підтвердив це у розмові з Якубом Кулганеком. Запропонував направити висланих із Москви дипломатів для роботи в Києві, посилення дипломатичної місії Чехії в Україні. Стоїмо пліч-о-пліч із чеськими друзями», – написав Кулеба у твіттері 26 квітня.

Увечері 17 квітня уряд Чехії оголосив, що існує обґрунтована підозра про причетність працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року.

У зв’язку з цим оголосили про вислання з країни 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як працівники російських спецслужб ГРУ і СВР.

Наступними днями сторони обмінялися взаємним висланням дипломатів і врешті домовилися, що в посольствах обох країн у столиці іншої буде однакове число дипломатів, адміністративно-технічних і місцевих працівників.