«Маємо бути готові до будь-якого сценарію»: Кулеба про Лукашенка, який «мститься країнам»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Київ має бути готовим до будь-якого сценарію у відносинах із Білоруссю. Він заявив про це в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ситуація в Білорусі буде такою «гойдалкою». Очевидно, що Олександр Лукашенко хоче демонструвати свою владу і мститися тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, у тому числі пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС. Тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. І це питання є абсолютно пріоритетним для уряду, для президента», – сказав міністр.

За його словами, наразі «якихось очевидних прямих загроз» немає, але в будь-який момент все може змінитися. «Тому що Олександр Лукашенко може в будь-який момент ухвалити будь-яке рішення. І до ось цих різних сценаріїв ми повинні бути готові», – наголосив міністр.

Голова МЗС додав, що Україна активно допомагає Литві «відгороджуватися колючим дротом від Білорусі».

«Ми дуже вдячні Литві за те, що вона така дружня і до нас, і підтримує завжди. І коли в нас з’явилася нагода підтримати їх, ми відразу це зробили», – сказав Кулеба.

Вільнюс звинувачує режим Олександра Лукашенка в провокуванні міграційної кризи. Там кажуть, що Мінськ веде таким чином гібридну війну проти Литви, яка дала притулок колишній кандидатці на посаду білоруського президента Світлані Тихановській.

Мінськ звинувачення в організації нелегальної міграції відкидає. За словами Лукашенка, білоруська сторона готова приймати туристів зі східних країн із економічних міркувань.

Від початку року понад 4 100 осіб, які шукають притулку, більшість із яких – вихідці з Іраку, нелегально перетнули кордон із Білорусі лише до Литви. У Латвії та Польщі також спостерігається збільшення кількості мігрантів, які перетинають кордон з Білорусі.