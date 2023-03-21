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Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту кроки щодо створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Дмитро Кулеба у телефонній розмові з Робертою Мецолою закликав Європейський парламент продовжувати свою важливу роль у боротьбі з безкарністю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою кроки щодо створення Спеціального трибуналу в справі про злочин російської агресії проти України.

«У телефонній розмові з Робертою Мецолою закликав Європейський парламент продовжувати свою важливу роль у боротьбі з безкарністю. Відповідно до резолюції Європарламенту, ми скоординували кроки щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – написав він у твіттері.

14 березня Дмитро Кулеба заявив, що коаліція за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України налічує 32 держави.

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19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

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