Ніхто не планував виконувати обіцянку, дану Україні на саміті в Бухаресті – Кулеба

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба на саміті у Вільнюсі чує від союзників запевнення, що повторення «Бухареста», тобто саміту НАТО в Румунії 2008-го року, не буде. Про це міністр закордонних справ заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи свої зустрічі на полях саміту у Вільнюсі.

«Всі вони мене запевняють в тому, що, Дмитре, ми розуміємо ваші почуття, але ми переконані, що повторення Бухареста не буде. А я їх запитую: так а чому ви так вважаєте? Їхня відповідь: тому, що тоді вам дали перспективу Плану дій щодо членства (не сам ПДЧ), але насправді ніхто не планував виконувати цю обіцянку, а цього разу ми налаштовані виконати дані вам обіцянки. Я кажу: ну, це все супер, звісно, але, як кажуть, це не продається. Тобто ти не можеш вийти і сказати людям: мені на зустрічі пообіцяли, що цього разу це буде інакше», – розповів він.

Голова МЗС також зазначив, що формулювання – «надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли його члени погодяться і умови будуть виконані» – не відображає всю суть дискусії щодо майбутнього членства України, що точиться зараз між союзниками.

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«Це саме та ложка дьогтю, яка псує діжку меду. Але будемо працювати. Сьогодні ми вже говорили про те, як імплементувати сьогоднішнє рішення для того, щоб шлях до НАТО не тривав багато років», – підсумував Кулеба.

У Вільнюсі 11 і 12 липня триває дводенний саміт Північноатлантичного альянсу. НАТО, згідно з підсумковим комюніке від 11 липня, буде готове запросити Україну до вступу, коли «члени Альянсу погодяться, а умови будуть виконані». Водночас НАТО вважає за можливе відмовитися від Плану дій щодо членства для України.

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі подякував «партнерам за готовність робити нові кроки».

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Водночас раніше він називав «безпрецедентною і абсурдною» відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для Вільнюського саміту Альянсу. За його словами, схоже на те, що «немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу».

Києву вже обіцяли майбутнє членство на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і з тих пір альянс постійно повторював, що його двері залишаються відкритими. Але ніколи не пропонував шлях або План дій щодо членства.